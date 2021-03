Стала известна дата презентации Apple в текущем году

Стала известна дата первой презентации Apple в 2021 году. На мероприятии будут продемонстрированы новые продукты компании. Об этом сообщил известный информатор Джон Проссер на своей странице в Twitter.



Презентация должная пройти 23 марта в виртуальном режиме. Компания пока не подтверждала эту информацию.

