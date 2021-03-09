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Стала известна дата презентации Apple в текущем году

13:04, 09.03.2021
Стала известна дата презентации Apple в текущем году
Фото: apple.com

Стала известна дата первой презентации Apple в 2021 году. На мероприятии будут продемонстрированы новые продукты компании. Об этом сообщил известный информатор Джон Проссер на своей странице в Twitter.

Презентация должная пройти 23 марта в виртуальном режиме. Компания пока не подтверждала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает линзы, очки и шлем виртуальной реальности. Однако, через какое время будут подремонтированы данные устройства, точно неизвестно.

ТехнологииIT
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