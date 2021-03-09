Стала известна дата презентации Apple в текущем году
Стала известна дата первой презентации Apple в 2021 году. На мероприятии будут продемонстрированы новые продукты компании. Об этом сообщил известный информатор Джон Проссер на своей странице в Twitter.
Презентация должная пройти 23 марта в виртуальном режиме. Компания пока не подтверждала эту информацию.
oof, i didn’t know about the oneplus event tho— Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021
rip
Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает линзы, очки и шлем виртуальной реальности. Однако, через какое время будут подремонтированы данные устройства, точно неизвестно.ТехнологииIT
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