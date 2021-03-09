Apple разрабатывает шлем, очки и линзы дополненной реальности

Apple разрабатывает несколько MR/AR-устройств: это шлем, очки и контактные линзы. Последняя разработка появится не раньше, чем через десять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знаменитого инсайдера Минг-Чи Куо, известного своими точными прогнозами по продукции Apple.



Согласно его прогнозу, MR/AR-шлем Apple получит micro-LED дисплеи от Sony, а гарнитура сможет использоваться с Apple TV+, Apple Arcade и т.д. Он добавил, что прототипы шлемов весят 200—300 грамм, но компания работает над облегчением до 100—200 грамм, что значительно легче других устройств виртуальной реальности. Однако шлем, хоть и сможет производить вычислительные операции, не будет полностью автономным и будет работать независимо от iPhone. Предположительная цена — не менее $1000.

Прототипа AR-очков пока не существует. Однако, по прогнозам Куо, устройство станет «мобильным девайсом для бытовых задач». Он отметил, что возможна интеграция устройства с будущим автомобилем Apple.

AR-линзы не стоит ждать ранее 2030 года, сообщил аналитик. Предположительно внимание в конструкции девайса уделят «невидимым вычислительным процессам». Скорее всего, они не будут иметь возможность автономного питания и хранения данных.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что в 2021 году Apple не откажется от порта для зарядки iPhone.

Маргарита Головатенко