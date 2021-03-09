В России вводится постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Правительство России приняло решение ввести в стране постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Полномочия по мониторингу и оценке динамики цен возложены на Минэкономразвития РФ, Росстат и ФАС. При выявлении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания они будут направлять информацию в профильные министерства и ведомства, за которыми закреплены соответствующие группы товаров и услуг.

Фото: realnoevremya.ru

После этого министерства и ведомства будут направлять в правительство предложения по возможным мерам экономического реагирования на рост цен.

В декабре 2020 года Мишустин создал рабочую группу по ситуации с ценами на продукты.

Напомним, в январе, по данным исследования «Реального времени», продовольственная инфляция составила 2,29% (январь к декабрю) и 10,5% в годовом выражении.



Татьяна Демина