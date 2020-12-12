Мишустин создал рабочую группу по ситуации с ценами на продукты

Фото: Илья Репин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары. Как сообщила пресс-служба кабмина, в нее вошли девять человек.

Это: вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков.

10 декабря, 13:22Песков рассказал об обращениях россиян к Путину из-за цен на продуктыКроме того, в состав рабочей группы включили помощника председателя правительства Игоря Артемьева, заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, директора департамента экономического развития и финансов правительства Василия Толоко.





Фото: Антон Журавлев





Ранее Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты. Он поручил подготовить документы по нормализации цен к утру понедельника, 14 декабря.

Вчера Мишустин дал поручение Минэкономразвития РФ проработать до 21 декабря проект по созданию системы мониторинга цен на социально значимые товары.