Волонтеры-медики поздравили врачей и пациенток медучреждений в Казани

Фото: «Волонтеры-медики» в Татарстане

В Казани волонтеры-медики поздравили с Международным женским днем женщин-врачей. Добровольцы посетили хоспис, горбольницу №7, РКБ, поликлинику при РЖД и ДРКБ.



Волонтеры подарили сотрудницам учреждений около 50 килограммов апельсинов и более 1,5 тысячи тюльпанов. Подарки получили не только медики, но и их пациентки.

«Сегодня пять медицинских организаций получат корзины с апельсинами, а также всем сотрудницам и пациенткам мы подарим тюльпаны в знак благодарности в рамках акции «Вам, любимые», — рассказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Татарстане Анна Макарова.

Акция прошла по всей России и более чем 30 странах. Где-то волонтеры дарили цветы, а где-то поздравляли теплыми словами.

Ранее врачи Республиканской клинической больницы Татарстана поздравили женщин с 8 Марта, исполнив песню «Необыкновенная» со слегка измененным текстом.



Ольга Плешкова