ВОЗ: женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии

Последствия пандемии коронавируса в мире сильнее сказались на женщинах, чем на мужчинах. Об этом свидетельствует рост домашнего насилия и снижение возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он обратил внимание на то, что потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин. Также они несут дополнительное бремя, связанное с уходом за детьми и пожилыми. Гебрейесус напомнил, что женщины составляют более 70% медицинских работников в мире и сыграли ключевую роль в лечении и спасении жизней во время пандемии, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня в Казани на улице Баумана прошел одиночный пикет в поддержку принятия закона о домашнем насилии.



Татьяна Леухина