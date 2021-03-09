Создатели «Спутника V» потребовали от ЕMA извинений за сравнение с «русской рулеткой»

Создатели российской вакцины «Спутник V» возмутились высказыванием председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая назвала перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии «русской рулеткой». Такое заявление она сделала в эфире австрийского телеканала ORF.

По ее мнению, данных о привитых недостаточно. Создатели российской вакцины отреагировали в Twitter и потребовали извинений.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что европейский регулятор не позволял себе высказываться подобным образом о других вакцинах.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве в Италии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» производства Национального исследовательского центра имени Гамалеи.



Ольга Плешкова