Водители из Казани оценили культуру поведения на дорогах на 3,3 балла из 5
Водители из Казани оценили культуру поведения на дорогах на 3,3 балла из 5. Пешеходы поставили оценку вежливости водителей ниже — 2,9 балла. Об этом сообщает SuperJob по итогам опроса водителей и пешеходов.
Самые вежливые водители, как считают пешеходы, находятся в Красноярске и Москве (по 3,1 балла). По мнению пешеходов, самая низкая культура вождения — в Омске (2,4 балла) и Новосибирске (2,5 балла). Также в Новосибирске водители оценили культуру поведения пешеходов на дорогах в 2,8 балла, что является самыми низким показателем.
Напомним, пешеходы Казани считают, что в городе мало нарушают ПДД — столица РТ заняла 27-е место из 28 в рейтинге городов России по нарушениям правил дорожного движения.
Недавно аналитическое агентство «ПромРейтинг» также составило собирательные портреты двух групп водителей, представляющих наибольшую опасность на дорогах Татарстана.Общество Татарстан
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