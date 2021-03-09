Водители из Казани оценили культуру поведения на дорогах на 3,3 балла из 5

Водители из Казани оценили культуру поведения на дорогах на 3,3 балла из 5. Пешеходы поставили оценку вежливости водителей ниже — 2,9 балла. Об этом сообщает SuperJob по итогам опроса водителей и пешеходов.

Самые вежливые водители, как считают пешеходы, находятся в Красноярске и Москве (по 3,1 балла). По мнению пешеходов, самая низкая культура вождения — в Омске (2,4 балла) и Новосибирске (2,5 балла). Также в Новосибирске водители оценили культуру поведения пешеходов на дорогах в 2,8 балла, что является самыми низким показателем.



Напомним, пешеходы Казани считают, что в городе мало нарушают ПДД — столица РТ заняла 27-е место из 28 в рейтинге городов России по нарушениям правил дорожного движения.



Недавно аналитическое агентство «ПромРейтинг» также составило собирательные портреты двух групп водителей, представляющих наибольшую опасность на дорогах Татарстана.