Пешеходы Казани считают, что в городе мало нарушают ПДД

Фото: Максим Платонов

Казань заняла 27-е место из 28 в рейтинге городов России по нарушениям правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Zoom Market по итогам опроса пешеходов в январе 2021 года.

Правила дорожного движения, по мнению пешеходов, чаще всего нарушают жители Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара. Меньше всего — Москвы, Казани и Новосибирска.

64% респондентов считают, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам. Только 12% россиян указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах. 61% заявили, что чаще всего нарушают ПДД таксисты (61%) и женщины (27%), далее идут представители силовых ведомств, чиновники и депутаты (8%), бизнес-элита (3%) и знаменитости (1%).

Фото: Максим Платонов

Ранее аналитическое агентство «ПромРейтинг» составило собирательные портреты двух групп водителей, представляющих наибольшую опасность на дорогах Татарстана.