Петржела о «Зените»: «Поражение в Казани заставит проснуться голодного зверя»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение питерского клуба в Казани в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от местного «Рубина». Экс-рулевой уверен, что команда из Санкт-Петербурга все равно станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Ничего страшного не произошло. Поражение в Казани ничего не меняет для «Зенита». Наоборот, заставит проснуться голодного зверя. Верю, что после такого обидного поражения петербургская команда начнет стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, «Зенит» все равно станет чемпионом», — сказал Петржела.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, накануне в Казани «Рубин» вырвал победу у «Зенита» в конце матча — 2:1. На 92-й минуте игры Денис Макаров забил победный гол, а форвард питерцев Артем Дзюба после этого не реализовал пенальти.

Два из двух! «Рубин» и «Зенит» выдали самый яркий матч сезона, а Дюпин — свою лучшую игру