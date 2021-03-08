«Рубин» обыграл «Зенит»: Макаров забил на 90-й минуте, Дзюба промазал пенальти

«Рубин» дома обыграл петербургский «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В составе казанцев из-за травм и дисквалификаций отсутствовали сразу несколько ведущих игроков команды. Уже на 17-й минуте встречи хозяева остались без Леона Мусаева, который травмировался в стыке с Филипом Уремовичем.

Несмотря на это под конец тайма «Рубин» сумел открыть счет. Арбитр матча Сергей Карасев назначил пенальти за игру рукой, а Джордже Деспотович реализовал свой удар. «Зенит» отыгрался после перерыва. Навес со штрафного от Ярослава Ракицкого замкнул головой Сердар Азмун.

Под занавес встречи Денис Макаров обыграл нескольких игроков «Зенита» и с линии штрафной переиграл вратаря гостей. Перед финальным свистком судья назначил пенальти в ворота «Рубина», но Артема Дзюба не смог переиграть Юрия Дюпина.

После этой победы в активе «Рубина» стало 34 очка, у «Зенита» осталось 42 балла.

«Рубин» — «Зенит» — 2:1 (1:0)

Голы: Деспотович (42), Макаров (90) — Азмун (76).