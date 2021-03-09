Гастроэнтеролог назвал болезни ЖКТ, при которых COVID-19 представляет опасность

Людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ или подавляющих избыточную кислотность, следует опасаться заражения COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

Рецепторы, с которыми взаимодействует вирус SARS-CoV-2, есть в органах пищеварения, прежде всего в желудке, печени и кишечнике. Изначально китайские ученые предупреждали, что примерно у 15% больных COVID-19 наблюдаются гастроинтестинальные проявления, прежде всего диарея, боль в животе, тошнота, рвота. Европейские специалисты сообщали, что примерно половина госпитализированных больных с COVID-19 имеют проявления со стороны органов пищеварения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бордин отметил, что COVID-19 может тяжело протекать у больных, которые принимают кортикостероиды и иммуносупрессанты, у пожилых, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, ожирения, диабета, передает «РИА Новости».

Ранее заведующая Центром здоровья ДРКБ в Казани, врач-эндокринолог Гузэль Яруллина рассказала, что у всех поступавших в детский госпиталь пациентов с тяжелыми формами COVID-19 наблюдался лишний вес.



Татьяна Леухина