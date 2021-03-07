Эндокринолог из Казани рассказала, в чем сходство детей с тяжелым течением COVID-19

Фото: Реальное время

Заведующая Центром здоровья ДРКБ в Казани, врач-эндокринолог Гузэль Яруллина рассказала, что у всех поступавших в детский госпиталь пациентов с тяжелыми формами COVID-19, был лишний вес.

Было четыре ребенка, которые очень сложно болели. И гормоны им вводили, и антибиотики капали, и по полной программе, как взрослых, пришлось лечить. Они все были с лишним весом — им было по 15—16 лет, и весили они все больше 100 кг. Были среди них и мальчики, и девочки — рассказал Яруллина в интервью «Реальному времени».

Однако в большинстве своем, отмечает Яруллина, дети являются бессимптомными переносчиками коронавируса. При этом ребенок, подхватив коронавирус, часто моментально заражает всю семью.

Александр Артемьев