Родившиеся 8 марта мужчины рассказали, как проходят их дни рождения

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В эфире телеканала ТНВ мужчины, родившиеся в Международный женский день, рассказали о том, как проходит их день рождения. В этот день атмосфера праздника всегда ощущается.



Студент КФУ Ранис Мусин рассказал, что был единственным парнем в классе. В свой день рождения он дарил девочкам цветы и подарки, без подарка не оставался и сам.

Генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ Нури Мустафаев рассказал, что посвящение его жизни искусству связано с женщинами — он рассказал, что в 10 лет увидел играющую на скрипке девочку и влюбился в музыку. У именинников-мужчин 8 Марта не обходится без трудностей: как рассказал Мустафаев, женщины, бывало, ругали его за то, что в Международный женский день нужно поздравлять женщин, а они были заняты приготовлениями на его день рождения.

Фанис Камал — ведущий программы «Татарстан Хәбәрләре» на телеканале «Новый век» в свой день рождения часто в прямом эфире. Он рассказал, что в праздник он уделяет внимание любимым женщинам — супруге и двум дочерям.

Напомним, врачи Республиканской клинической больницы Татарстана поздравили женщин с 8 Марта, исполнив песню «Необыкновенная» со слегка измененным текстом. Также с Международным женским днем поздравил женщин казанский футбольный клуб «Рубин». С борта МКС женщин сегодня поздравили космонавт Сергей Рыжиков и его напарник по экипажу 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Сергей Кудь-Сверчков. Поздравление опубликовал в Сети и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Маргарита Головатенко