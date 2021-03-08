«Рубин» сыграет в Казани против «Зенита» в матче РПЛ

Сегодня, 8 марта, «Рубин» у себя дома примет петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Казанцы в предыдущем туре впервые за последние 11 лет в гостях обыграли московский «Спартак» (2:0). По ходу встречи «Рубин» потерял сразу нескольких игроков — дисквалификацию из-за перебора желтых карточек получили Сильвие Бегич и Олег Шатов, удаление заработал Оливер Абильдгор.

Также игру в Москве не смогли закончить Александр Зуев и Леон Мусаев, досрочно покинувшие поле. Кроме них с различными травмами выбыли Алексей Грицаенко, Михаил Меркулов, Хван Ин Бом и Георгий Зотов.

«Учитывая количество дисквалификаций и травм, наша основная задача — чтобы футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии. Не все наверно смогут играть на своих родных позициях», — прокомментировал ситуацию Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

В составе «Зенита» по индивидуальной программе перед игрой в Казани занимались Малком и Себастьян Дриусси. Также травмирован вратарь Михаил Кержаков и вряд ли приедет в столицу Татарстана.

В первом круге победа в противостоянии осталась за «Рубином». Подопечные Леонида Слуцкого обыграли питерцев со счетом 2:1. При этом «Рубин» в последние годы не слишком удачно проводит домашние матчи против «Зенита». Питерцы выиграли 5 из 6 матчей в Казани с декабря 2014 года.

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин не пропускает уже третий матч подряд. Его «сухая» серия в РПЛ на данный момент составляет 284 минуты. В нынешнем чемпионате страны в его активе 4 матча на «ноль».

Юрий Дюпин и Никита Медведев (слева направо). Фото: rubin-kazan.ru

Зимой в стан «Рубина» перебрались два представителя «Зенита». Казанцы выкупили контракт полузащитника Леона Мусаева, который подписал новое пятилетнее соглашение. Кроме этого, клуб из Татарстана забрал к себе аналитика питерцев Никиту Васюхина, который вошел в тренерский и селекционные штабы команды.

Встреча в Казани состоится сегодня, 8 марта. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Команды рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В матчах с его судейством «Рубин» провел 15 матчей, в которых одержал лишь две победы. В последний раз Карасев судил встречу казанцев с «Зенитом» в сентябре 2019 года, когда татарстанцы проиграли 0:5.