Матч «Рубин» — «Зенит» в Казани рассудит Сергей Карасев
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте все судейские назначения на 21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встречу в Казани между местным «Рубином» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. За видеоповторы ВАР ответственным назначен Игорь Панин, помогать ему будет Алексей Лунев.
Центральный матч тура пройдет в Москве, где «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Игру рассудит бригада Виталия Мешкова, ВАР обслужит Артем Любимов.
На встречу «Урал» — «Уфа» назначен Сергей Лапочкин, в предыдущем туре судивший матч «Спартака» и «Рубина». Напомним, что он удалил по ходу игры сразу двух игроков — Романа Зобнина («Спартак») и Оливера Абильдгора («Рубин»).
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Арбитры на 21-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/zFqWYRItzm— РФС (@rfsruofficial) March 4, 2021
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