Матч «Рубин» — «Зенит» в Казани рассудит Сергей Карасев

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте все судейские назначения на 21-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу в Казани между местным «Рубином» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. За видеоповторы ВАР ответственным назначен Игорь Панин, помогать ему будет Алексей Лунев.

Центральный матч тура пройдет в Москве, где «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Игру рассудит бригада Виталия Мешкова, ВАР обслужит Артем Любимов.

На встречу «Урал» — «Уфа» назначен Сергей Лапочкин, в предыдущем туре судивший матч «Спартака» и «Рубина». Напомним, что он удалил по ходу игры сразу двух игроков — Романа Зобнина («Спартак») и Оливера Абильдгора («Рубин»).