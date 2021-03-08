Главное о коронавирусе на 8 марта: домашний тест на ковид, глава ВОЗ о российской науке

Фото: Ринат Назметдинов

Минниханов о женщинах-медиках

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 7 марта в Татарстане зарегистрировано 18 384 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 15 028 человек, в том числе 2 за минувшие сутки. Умерли за весь период 364 человек.



В Набережных Челнах Госпиталь для ветеранов войн остается в статусе медучреждения для пациентов с коронавирусом. Однако там надеются в скором времени возобновить работу в плановом режиме. «Мы сами с нетерпением ждем возвращения к профильной деятельности, но пока продолжаем как и прежде усердно лечить пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте Госпиталя.



В поздравлении с 8 Марта президент Татарстана Рустам Минниханов отдельно отметил заслуги женщин-медиков. «Большую признательность хочу выразить и нашим отважным женщинам-медикам, которые наравне с мужчинами на протяжении многих месяцев ведут борьбу с коварной эпидемией», — говорится в тексте поздравления.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли три женщины 1931, 1942, 1955 гг. рождения и мужчина 1946 года рождения.



WSJ, российские спецслужбы и критика западных вакцин

За последние сутки в России выявили 10 253 новых случая коронавируса, выздоровели 10 332 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 333 029 человек, а выздоровевших — до 3 922 246 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 379 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 89 473 человека.



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о своем отношении к российским научным достижениям. «Я ценю инвестиции России в науку», — написал он в Twitter и сообщил, что недавно разговаривал с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине «Спутник V» и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения.

Правозащитница и член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни 55-летняя Хеда Саратова умерла после продолжительной болезни. По данным СМИ, причиной смерти мог стать COVID-19.

Фото: ngs55.ru

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями в Москве больше не обязательный, транспортные карты этих категорий граждан разблокировали. Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, ситуация с пандемией в Москве постепенно улучшается.

Состояние народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой, госпитализированной с коронавирусной инфекцией, улучшилось. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье ее представитель Виталий Мирошников.

Ученые из Перми разработали экспресс-тест на коронавирус, который можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Устройство способно обнаружить 12 видов коронавирусов, в том числе и новые мутации. На данный момент экспресс-тест существует лишь в виде математической модели. Ученые планируют создать его реальную версию в течение примерно шести месяцев. На реализацию проекта им требуется около 1 млн рублей.



Особенно остерегаться коронавируса следует людям с заболеваниями органов пищеварения, которые требуют длительного приема препаратов, снижающих иммунный ответ или подавляющих избыточную кислотность, сообщил РИА «Новости» главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин. Врач подчеркнул, что коронавирус может поражать не только легкие, но и другие системы организма. Рецепторы, с которыми взаимодействует вирус SARS-Cov-2, есть в органах пищеварения, прежде всего в желудке, печени и кишечнике.

Фото: Ринат Назметдинов

Локдаун в Финляндии



В мире коронавирусом нового типа на 10.50 (мск) заразились 116 849 611 человек, 2 593 230 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 998 832). На второй строчке — Индия (11 229 398 ), на третьей — Бразилия (11 019 344), на четвертой — Россия (4 274 263, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 231 166).



Больше всего смертей зафиксировано в США (525 031). За ними следуют Бразилия (265 411), Мексика (190 604), Индия (157 853) и Великобритания (124 736).

В Австрии одна из местных жительниц умерла после прививки от коронавируса вакциной, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. У нее нарушилась свертываемость крови. После это власти страны решили приостановить вакцинацию из партий этого препарата. На принятие этого решения повлияло также возникновение осложнений после прививки у еще одной женщины: у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии. Обе пострадавшие получили вакцину из одной партии AstraZeneca.



В конце марта Белоруссия планирует начать промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что в месяц будут выпускать 500 тысяч доз. Первая пробная партия была выпущена еще 26 февраля, рассказал замминистра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко — сейчас она проходит экспертизу в России.

Фото: Максим Платонов

Украинские власти собираются оштрафовать китайскую компанию «Лекхим» из-за задержки первой партии вакцины от коронавируса. «Лекхим» занимается поставками вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac. По договору первая партия препарата должна была поступить на Украину до 6 марта.

В Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину Национального исследовательского центра имени Гамалеи от коронавируса «Спутник V». Препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).



Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в воскресенье, что у него не было серьезных побочных эффектов после вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», и сейчас он чувствует себя отлично. По его словам, из побочных эффектов он испытал лишь легкую сонливость в первый день после прививки.

В Финляндии с 8 марта вводится локдаун (жесткие карантинные меры) в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Как сообщило правительство страны, действие жестких ограничений продлится три недели — до 28 марта. В рамках вводимых мер на дистанционное обучение будут переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Планируется также закрытие ресторанов, баров, кафе и ночных клубов, но решение об этом парламент страны должен принять только в понедельник. Эта и другие меры, однако, не должны коснуться регионов, где эпидемическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне.

Фото: dw.com

Ученые выяснили, что значительная часть переболевших COVID-19 страдает от нервно-психических и когнитивных расстройств. Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.Согласно данным специалистов из Оксфордского университета Брукса, в краткосрочной перспективе 95% клинически стабильных пациентов с COVID-19 страдали посттравматическим стрессовым расстройством. Вместе с тем от 17 до 42% пациентов испытывали аффективные расстройства, например, депрессию.

Вьетнам начал в понедельник вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Согласно решению правительства республики, определены девять приоритетных групп граждан для первого этапа вакцинации. В их число вошли пожилые люди, медицинские работники, сотрудники полиции, пограничной службы и военнослужащие, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса на территории Вьетнама.

Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании два месяца назад из-за новой волны пандемии коронавируса, начнется в понедельник с открытия школ.

Александр Артемьев