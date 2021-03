Глава ВОЗ: «Я ценю инвестиции России в науку»

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о своем отношении к российским научным достижениям: «Я ценю инвестиции России в науку».

«У меня был конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине «Спутник V» и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения», — написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

I had a constructive call with Mihail Murashko, #Russia's Health Minister, about the #COVID19 response globally & in , as well as about the Sputnik V vaccine & the @WHO Emergency Use Listing process for vaccines. I appreciate 's investment in science. https://t.co/ComWNtE10g