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Глава ВОЗ: «Я ценю инвестиции России в науку»

19:28, 07.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава ВОЗ: «Я ценю инвестиции России в науку»
Фото: скриншот видео YouTube

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о своем отношении к российским научным достижениям: «Я ценю инвестиции России в науку».

«У меня был конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине «Спутник V» и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения», — написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

Напомним, после публикации разработчиков российской вакцины от коронавируса в журнале Lancet Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что приветствует публикацию, которая говорит об эффективности препарата.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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