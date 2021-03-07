Российские ученые изобрели домашний тест на коронавирус

Ученые из Перми разработали экспресс-тест на коронавирус, который можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Устройство способно обнаружить 12 видов коронавирусов, в том числе и новые мутации.

На данный момент экспресс-тест существует лишь в виде математической модели. Ученые планирую создать его реальную версию в течение примерно шести месяцев. На реализацию проекта им требуется около 1 млн рублей.

«Мы проверили его действие в программной среде. Результаты показали, что тест-системы и индикация сигналов работают верно», — рассказал «Российской газете» автор разработки, доктор технических наук Пермского политехнического университета Сергей Костарев.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Идея создания такого прибора появилась у него еще в декабре 2019 года. По его словам, стоимость устройства для выявления в организме человека коронавируса составит пять тысяч рублей. Размером он будет с бытовой тонометр.

Ранее в России разработали метод экспресс-тестирования на коронавирус при отсутствии симптомов или их слабых проявлениях. Процедура занимает 90 минут.

Татьяна Демина