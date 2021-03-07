Северная Македония зарегистрировала вакцину «Спутник V»

В Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину Национального исследовательского центра имени Гамалеи от коронавируса «Спутник V».



«По количеству полученных одобрений государственными регуляторами«Спутник V» занимает второе место в мире», — сообщает RT со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). По последним данным, «Спутник V» одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Вместе с ним вакцинацию прошла и его супруга Силия Флорес.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о своем отношении к первой российской вакцине от коронавируса — по его словам, «данные о «Спутнике V», достаточно хорошие».

Маргарита Головатенко