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Северная Македония зарегистрировала вакцину «Спутник V»

13:53, 07.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Северная Македония зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Фото: twitter.com/sputnikvaccine

В Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину Национального исследовательского центра имени Гамалеи от коронавируса «Спутник V».

«По количеству полученных одобрений государственными регуляторами«Спутник V» занимает второе место в мире», — сообщает RT со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). По последним данным, «Спутник V» одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Вместе с ним вакцинацию прошла и его супруга Силия Флорес.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о своем отношении к первой российской вакцине от коронавируса — по его словам, «данные о «Спутнике V», достаточно хорошие».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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