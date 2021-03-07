В челнинском Госпитале для ветеранов войн ждут снятия «ковидного» статуса

В Набережных Челнах Госпиталь для ветеранов войн остается в статусе медучреждения для пациентов с коронавирусом. Однако там надеются в скором времени возобновить работу в плановом режиме.

«Многие из вас интересуются, не возобновилась ли реабилитация в стационаре. Мы сами с нетерпением ждем возвращения к профильной деятельности, но пока продолжаем, как и прежде, усердно лечить пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте Госпиталя.

Челнинцев, которые переболели COVID-19, в медучреждении пригласили на вакцинацию: «Это наш общий вклад, чтобы поскорее выработался коллективный иммунитет и стационары могли вернуться к привычной работе».

Напомним, в феврале в Набережных Челнах к плановому режиму работы вернулась горбольница №5. За время функционирования медучреждения в статусе «ковидного» госпиталя в нем прошли лечение 5 654 человека.

Челнинская больница №5 работала в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом дважды: с июня по август прошлого года, а затем в октябре она вновь стала медучреждением для пациентов с коронавирусом.

Татьяна Демина