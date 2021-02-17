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Аналитик «Зенита» Никита Васюхин перешел в «Рубин»

21:40, 17.02.2021
Аналитик «Зенита» Никита Васюхин перешел в «Рубин»
Фото: vk.com/fcrk

Аналитик «Зенита» Никита Васюхин вошел в тренерский штаб «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вместе с ним также перешел его помощник — программист Артем Егоров. Они будут помогать тренерскому штабу команды и селекционному отделу клуба.

Васюхин был приглашен в «Зенит» после серии популярных публикаций в собственном аналитическом блоге «Блокнот» в сети «ВКонтакте» и на сайте Sports.ru. Он также вел известное футбольное-шоу на Youtube «Я васюхинец».

Васюхин считается одним из самых сильнейших молодых специалистов среди футбольных аналитиков в России. Некоторое время назад он получил приглашение на работу в штабе Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Слуцкий уже приглашал в свой штаб на время сбора в Турции бывшего футбольного блогера и тренера-аналитика Игоря Мананникова.

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