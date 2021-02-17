Аналитик «Зенита» Никита Васюхин перешел в «Рубин»

Аналитик «Зенита» Никита Васюхин вошел в тренерский штаб «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вместе с ним также перешел его помощник — программист Артем Егоров. Они будут помогать тренерскому штабу команды и селекционному отделу клуба.

ФК «Рубин» пополнил аналитик Никита Васюхин.



Также в «Рубин» перешёл программист Артём Егоров, который будет помогать Никите Васюхину, тренерскому штабу и селекционному отделу.



Ранее оба специалиста работали в петербургском «Зените».



Добро пожаловать! pic.twitter.com/uSPTvaeVQn — «Рубин» Казань (@fcrk) February 17, 2021

Васюхин был приглашен в «Зенит» после серии популярных публикаций в собственном аналитическом блоге «Блокнот» в сети «ВКонтакте» и на сайте Sports.ru. Он также вел известное футбольное-шоу на Youtube «Я васюхинец».

Васюхин считается одним из самых сильнейших молодых специалистов среди футбольных аналитиков в России. Некоторое время назад он получил приглашение на работу в штабе Хосепа Гвардиолы в английском «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Слуцкий уже приглашал в свой штаб на время сбора в Турции бывшего футбольного блогера и тренера-аналитика Игоря Мананникова.