Малком и Дриусси занимаются по индивидуальной программе перед игрой с «Рубином»

Полузащитники «Зенита» Малком и Себастьян Дриусси могут пропустить матч 21-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Оба игрока занимаются по индивидуальной программе, сообщил рулевой питерцев Сергей Семак.

— Нет, ничего нового. Они занимаются по индивидуальной программе, — сказал на пресс-конференции Семак.

Сергей Семак. Фото: vk.com/zenit

Малком и Дриусси пропустили оба официальных матча «Зенита» в 2021 году из-за травмы. Ранее питерцы выбыли из розыгрыша Кубка России, проиграв «Арсеналу» (1:2) и сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) в игре 20-го тура РПЛ.

В составе «Рубина» против «Зенита» не смогут сыграть из-за дисквалификаций защитник Сильвие Бегич, а также полузащитники Оливер Абильдгор и Олег Шатов.

Напомним, в предыдущем туре казанцы обыграли в гостях московский «Спартак».