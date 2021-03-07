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Власти Калининградской области прокомментировали заявление польского генерала о возможной войне России и НАТО

17:06, 07.03.2021
Власти Калининградской области прокомментировали заявление польского генерала о возможной войне России и НАТО
Фото: Максим Платонов (архив)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на статью экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о возможности войны НАТО и России за Калининград заявил, что не стоит отвлекаться на подобные «комплексы и нарративы мышления».

Алиханов предположил, что у военных поляков есть внутренние комплексы, обусловленные историографией их страны. «Поэтому, мне кажется, хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Алиханов отметил, что Россию сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к странам НАТО. «Желаем только, чтобы они спокойно жили, развивались», — добавил он.

Отметим, что Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность и заявил, что на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток.

Напомним, ранее в НАТО назвали главной военной угрозой безопасности альянса Россию. Второй по значимости угрозой в Североатлантическом альянсе считают Китай.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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