НАТО: Россия — главная военная угроза до 2030 года

В НАТО назвали главной военной угрозой безопасности альянса Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о реформировании «НАТО-2030».

«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается главной военной угрозой для альянса», — говорится в документе НАТО.

Второй по значимости угрозой в Североатлантическом альянсе считают Китай. В НАТО планируют создать постоянно действующий орган для оценки действий этого государства. В организации отметили стремление Китая «к авторитаризму и территориальной экспансии».

Фото: Максим Платонов (архив)

В НАТО также обратили внимание, что Китай и Россия усиливают сотрудничество в сфере обороны.

Ранее британский журналист Пол Уитерс заявил, что после нарушения американским военным кораблем «Джон Маккейн» российских границ обострилась угроза третьей мировой войны.



Татьяна Демина