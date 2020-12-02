НАТО: Россия — главная военная угроза до 2030 года
В НАТО назвали главной военной угрозой безопасности альянса Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о реформировании «НАТО-2030».
«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается главной военной угрозой для альянса», — говорится в документе НАТО.
Второй по значимости угрозой в Североатлантическом альянсе считают Китай. В НАТО планируют создать постоянно действующий орган для оценки действий этого государства. В организации отметили стремление Китая «к авторитаризму и территориальной экспансии».
В НАТО также обратили внимание, что Китай и Россия усиливают сотрудничество в сфере обороны.
Ранее британский журналист Пол Уитерс заявил, что после нарушения американским военным кораблем «Джон Маккейн» российских границ обострилась угроза третьей мировой войны.
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