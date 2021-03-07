«Ак Барс» сыграет третий матч серии с «Торпедо» в плей-офф КХЛ

Сегодня, 7 марта, «Ак Барс» в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо» в серии первого раунда Кубка Гагарина по хоккею.

После двух встреч в Казани команда Дмитрия Квартальнова ведет со счетом 2:0. В первом матче «Ак Барс» одолел соперника в овертайме (2:1 от), а во втором сумел уверенно выиграть со счетом 4:1.

В Нижнем Новгороде казанская команда не сможет рассчитывать на защитника Альберта Яруллина. Хоккеист получил травму во второй игре серии и, скорее всего, пропустит два матча на выезде. Яруллин не попал в число игроков, отправившихся накануне в Нижний Новгород.

Продолжаем серию в Нижнем

КРК «Нагорный», Нижний Новгород

Начинаем в 17:00

Прямая трансляция: КХЛ ТВ, ТНВ и ТНВ-Планета pic.twitter.com/qouQCHbNZ1 — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 7, 2021

При этом в состав были включены защитник Константин Лучевников и нападающий Никита Дыняк, переведенные из «Барса» после вылета казанской команды из розыгрыша Кубка Петрова в ВХЛ.

Ранее в нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Торпедо» провели две встречи в Нижнем Новгороде. В первой из них казанцы уступили со счетом 2:4, а во второй обыграли нижегородцев — 6:2, когда нападающий гостей Михаил Глухов оформил дубль.

Третий матч серии между «Торпедо» и «Ак Барсем» состоится сегодня, начало матча — в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ, ТНВ-Планета и КХЛ ТВ.

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