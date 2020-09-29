«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив в гостях «Торпедо»

«Ак Барс» в гостях проиграл нижегородскому «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанской команды по одной шайбе забросили Стефан Да Коста и Найджел Доус, для которого этот гол стал уже пятым в сезоне.

Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 24 из 28 бросков в створ ворот.

Это уже второе поражение подряд для «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее казанцы уступили в гостях череповецкой «Северстали» (2:3 от).

Такие дела



Отчёт о матче https://t.co/394Iamh3Mu pic.twitter.com/v6JWXqDAnM — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 29, 2020

«Торпедо» — «Ак Барс» — 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы:

1:0 — Варнаков (Пайгин, Миле, 13:06);

1:1 — Да Коста (Кормье, Доус, 21:17);

2:1 — Гончарук (Ильин, 22:58);

3:1 — Шенфельд (Клус, 25:30);

3:2 — (Да Коста, 27:09);

4:2 — Ручкин (Дробин, Перескоков, 38:42).