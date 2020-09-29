Новости спорта

22:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив в гостях «Торпедо»

21:36, 29.09.2020
«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив в гостях «Торпедо»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в гостях проиграл нижегородскому «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанской команды по одной шайбе забросили Стефан Да Коста и Найджел Доус, для которого этот гол стал уже пятым в сезоне.

Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 24 из 28 бросков в створ ворот.

Это уже второе поражение подряд для «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ. Ранее казанцы уступили в гостях череповецкой «Северстали» (2:3 от).

«Торпедо» — «Ак Барс» — 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
Голы:
1:0 — Варнаков (Пайгин, Миле, 13:06);
1:1 — Да Коста (Кормье, Доус, 21:17);
2:1 — Гончарук (Ильин, 22:58);
3:1 — Шенфельд (Клус, 25:30);
3:2 — (Да Коста, 27:09);
4:2 — Ручкин (Дробин, Перескоков, 38:42).

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также