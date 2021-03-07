В России вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей из транспорта

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В воскресенье, 7 марта, в России вступил в силу закон о запрете принудительной высадки из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение сайта Госдумы.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что оставлять детей на дороге — опасно. Он упомянул случай в Кирове, когда поздно вечером из общественного транспорта высадили девочку 12 лет. На улице был 20-градусный мороз.

Закон одобрен Советом Федерации 17 февраля, подписан президентом РФ 24 февраля.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что норма не действует в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Ранее данный законопроект оценили перевозчики Казани. По мнению председателя Ассоциации АТП Сергея Темлякова, законопроект необходим, однако в нем должны быть прописаны все юридические нормы, а именно, как определить возраст ребенка, какие действия должен предпринять кондуктор и кто должен оплачивать проезд ребенка?

В прошлом году жительница Казани пожаловалась на то, что ее 10-летнюю дочь высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты. После этого была проведена проверка, однако факт не подтвердился.

Маргарита Головатенко