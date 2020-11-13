В АТП РТ рассказали подробности проверки случая с девочкой, которую высадили из автобуса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

После жалобы в соцсетях о том, что кондуктор высадила 10-летнюю девочку, продолжается проверка. Сотрудники МУП «ПАТП №2» 12 ноября провели встречу в присутствии отца ребенка, сообщает председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Девочке предложили фотографии всех кондукторов, в тот день работающих на том маршруте. В папку также намеренно добавили фото кондукторов с других маршрутов. Она выбрала три — женщина с первого фото не работала в тот день, на втором фото кондуктор работала на другом маршруте, на третьем — находилась на другой остановке согласно системе ГЛОНАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас продолжается проверка по выявлению кондуктора, высадившего ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что девочку высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты.