В Казани девочку высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты — в АТП проводят проверку

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жительница Казани пожаловалась на то, что ее 10-летнюю дочь высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты. Пост об этом появился в социальных сетях.

По словам женщины, ее дочь ездит в общественном транспорте по детскому проездному билету, который пополняется в пунктах обслуживания транспортных карт и на сайте. Если оплата прошла онлайн, то кондуктору нужно активировать отложенный платеж. Два дня назад девочка села в автобус №60 на остановке «Интернат». Она предъявила транспортную карту кондуктору, предупредив, что ее пополнили через сайт.

Фото: realnoevremya.ru

Кондуктор попыталась активировать карту, но у нее ничего не вышло, и она попросила девочку оплатить проезд. У ребенка не было с собой денег, в результате чего ее просто высадили в незнакомом месте. Девочка позвонила маме и рассказала об инциденте. Женщина прислала ей чек, подтверждающий, что на транспортную карту положили деньги. Кондуктор другого автобуса уже не стала выгонять ребенка.

В компании, через которую проводилась оплата, не знают причину, по которой кондуктор не смогла активировать карту. В ПАТП-2 обещали дать ответ в течение 10 дней.

Председатель АТП Татарстана Сергей Темляков сообщил «Реальному времени», что по данной информации уже начата проверка. Подробности станут известны позднее.

На прошлой неделе в соцсетях мать ребенка-инвалида заявила, что кондуктор автобуса выбросила коляску ребенка-инвалида из салона на глазах у женщины. Прокуратура Казани уже начала проверку.

