Перевозчики Казани оценили запрет на высадку детей без билетов

В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана оценили запрет высадки из автобусов безбилетных пассажиров младше 16 лет. По мнению председателя ассоциации Сергея Темлякова, законопроект необходим, однако в нем должны быть прописаны все юридические нормы.

«Важно прописать, как определять пассажиров моложе 16 лет. Ведь на вид это понять далеко не всегда можно. Во-вторых, что должен предпринять кондуктор? Попросить номер телефона и позвонить родителям, чтобы встретили данного ребенка на остановке и оплатили за него проезд? Все это время, пока ребенка не встретят, он должен кататься в автобусе? Может оплачивать поездку за такого ребенка будет федеральный бюджет в виде дотации перевозчикам?» — рассуждает Темляков.

Фото: realnoevremya

В прошлом году жительница Казани пожаловалась на то, что ее 10-летнюю дочь высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты. После этого была проведена проверка, однако факт не подтвердился. Девочке предложили фотографии всех кондукторов, в тот день работающих на том маршруте. В папку также намеренно добавили фото кондукторов с других маршрутов. Она выбрала три — женщина с первого фото не работала в тот день, на втором фото кондуктор работала на другом маршруте, на третьем — находилась на другой остановке, согласно системе ГЛОНАСС.



Ольга Плешкова