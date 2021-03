Ян и Махачев успешно прошли процедуру взвешивания на турнире UFC 259

Российские бойцы Петр Ян и Ислам Махачев успешно прошли процедуру взвешивания перед боями на турнире UFC 259.

Бои с участием россиян пройдут в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. Ислам Махачев подерется с американцем Дрю Добером. Этот бой станет вторым в основном карде турнира.

После этой пары в октагон выйдет Петр Ян, которому предстоит защищать титул чемпиона в наилегчайшем весе в бою с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом.

VOLUME UP



@PetrYanUFC vs @FunkmasterMMA is going to be WILD.



[ LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/CpxErZUL9u ] pic.twitter.com/IlR1U0X2Sg