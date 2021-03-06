Ян и Махачев успешно прошли процедуру взвешивания на турнире UFC 259

Российские бойцы Петр Ян и Ислам Махачев успешно прошли процедуру взвешивания перед боями на турнире UFC 259.

Бои с участием россиян пройдут в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. Ислам Махачев подерется с американцем Дрю Добером. Этот бой станет вторым в основном карде турнира.

После этой пары в октагон выйдет Петр Ян, которому предстоит защищать титул чемпиона в наилегчайшем весе в бою с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом.

В главных боях UFC 259 сразятся четыре чемпиона. Обладатель титула в полутяжелой весовой категории Ян Блахович встретится с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Чемпионка UFC вне зависимости от весовых категорий среди женщин Аманда Нуньес в полулегкой весовой категории будет драться с Меган Андерсон.



Другой российский боец Аскар Аскаров не смог пройти процедуру взвешивания.

Бои россиян начнутся приблизительно в 6.30 по московскому времени, когда на октагон выйдет Ислам Махачев.

Напомним, ранее стало известно, что секундантом Махачева в бою с Добером станет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.