Ян и Махачев успешно прошли процедуру взвешивания на турнире UFC 259
Российские бойцы Петр Ян и Ислам Махачев успешно прошли процедуру взвешивания перед боями на турнире UFC 259.
Бои с участием россиян пройдут в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. Ислам Махачев подерется с американцем Дрю Добером. Этот бой станет вторым в основном карде турнира.
После этой пары в октагон выйдет Петр Ян, которому предстоит защищать титул чемпиона в наилегчайшем весе в бою с американским бойцом Алджэмейном Стерлингом.
VOLUME UP— UFC (@ufc) March 5, 2021
@PetrYanUFC vs @FunkmasterMMA is going to be WILD.
[ LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/CpxErZUL9u ] pic.twitter.com/IlR1U0X2Sg
В главных боях UFC 259 сразятся четыре чемпиона. Обладатель титула в полутяжелой весовой категории Ян Блахович встретится с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Чемпионка UFC вне зависимости от весовых категорий среди женщин Аманда Нуньес в полулегкой весовой категории будет драться с Меган Андерсон.
Will a legacy continue... Or will a legacy begin?— UFC (@ufc) March 6, 2021
[ LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/CpxEs0cm12 ] pic.twitter.com/njApoBj3lR
Другой российский боец Аскар Аскаров не смог пройти процедуру взвешивания.
Бои россиян начнутся приблизительно в 6.30 по московскому времени, когда на октагон выйдет Ислам Махачев.
Напомним, ранее стало известно, что секундантом Махачева в бою с Добером станет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.Спорт
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