Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева на UFC 259

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вошел в команду Ислама Махачева на турнир UFC 259 в американском Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

Нурмагомедов станет секундантом Махачева в его бою против американца Дрю Добера, который состоится 7 марта. Вся команда бойца ушла на карантин перед предстоящим турниром.

Ранее Нурмагомедов не раз заявлял, что Махачев станет новым чемпионом UFC в легком весе. Всего в послужном списке Ислама 18 побед и одно поражение.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэйтжи в конце октября прошлого года. По словам Хабиба, об этом его попросила мама.