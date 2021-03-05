Экс-игрок «Олимпии» рассказал, как Слуцкий избил судью во время матча

Бывший игрок «Олимпии» Андрей Рябых рассказал историю о нынешнем главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. Во времена, когда специалист возглавлял волгоградскую команду, тренер подрался с судьей по ходу матча.

«Так это при мне и было. Представьте — нам по 17—18 лет. Играли против Саранска, боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два «левых» пенальти.



Началась потасовка. Сначала между игроками: мы что-то высказывали арбитру, а соперники за него заступались. Слово за слово… Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь еще дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста, — и ударил судью. Всех разняли потом. Мы матч доиграли, причем с тем же самым судьей», — рассказал Рябых.

Фото: sport-express.ru

Слуцкий работал в волгоградской «Олимпии» с 1998 по 2000 год, фактически являясь одним из основателей клуба. Ранее некоторые футболисты, игравшие в той команде, и сам тренер признавались, что для получения максимального эффекта от тренировок Слуцкий мог использовать «леща» и «пару пенделей».

Сейчас специалист тренирует казанский «Рубин», вместе с которым делит седьмую строчку с «Локомотивом» и «Краснодаром» в турнирной таблице РПЛ. На прошлой неделе казанцы обыграли в гостях московский «Спартак».