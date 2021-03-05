Путин проведет совещания по экономике уже на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что совещание «достаточно важное», и детали будут сообщать своевременно.



«Мы уже говорили, что вместе с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом проведут телемост, по сути начало стройки третьего блока АС «Аккую» будет на следующей неделе. И будет встреча с правительством, соответственно, с профильным вопросом и с открытой оперативной частью», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Помимо совещаний с правительством и по экономике будут проходить и другие встречи, о них будет сообщаться дополнительно.

Фото: kremlin.ru

Ранее на совещании по ситуации в банковской сфере Путин упрекал госслужбы в «игре в статистику» и подгонке показателей. Тогда же он поручил кабмину и регионам оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников. Министру финансов Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову он поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Также глава страны на совещании призвал защищать интересы людей, которые вкладывают деньги в ценные бумаги и не являются профессиональными инвесторами.



Маргарита Головатенко