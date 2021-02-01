Путин призвал защищать интересы неопытных инвесторов
Президент России Владимир Путин призвал защищать интересы людей, которые вкладывают деньги в ценные бумаги и не являются профессиональными инвесторами. Об этом он заявил на совещании по ситуации в банковской сфере.
— Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете, — заметил глава государства.
Путин заметил, что покупка ценных бумаг более рискованное финансовое вложение, чем банковские вклады, передает пресс-служба Кремля.
Ранее первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой.
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