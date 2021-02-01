Путин призвал защищать интересы неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин призвал защищать интересы людей, которые вкладывают деньги в ценные бумаги и не являются профессиональными инвесторами. Об этом он заявил на совещании по ситуации в банковской сфере.

— Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете, — заметил глава государства.

Фото: kremlin.ru

Путин заметил, что покупка ценных бумаг более рискованное финансовое вложение, чем банковские вклады, передает пресс-служба Кремля.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой.



Татьяна Леухина