Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Распоряжение было дано во время заседания Совета по науке и образованию.

На совещании сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловалась главе государства на попытки замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки. По словам девушки, ее зарплата как старшего научного сотрудника при полном рабочем дне равняется 25 тысяч рублям, также с этого года ей положена надбавка в 6 тысяч рублей.

— Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются, — вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений, — сказал Путин, добавив, что перенаправит этот вопрос Силуанову и Фалькову.

Фото: kremlin.ru

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в свою очередь доложил, что ученые Новосибирской области «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону», а девушка, которая пожаловалась на проблему, работает неполный рабочий день. Ученая возразила на это.

Путин подсчитал, что в таком случае зарплата научной сотрудницы должна составлять почти 80 тыс. рублей.

— Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин? Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам, — приводит «РИА Новости» слова Путина.

Сегодня стало известно, что кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Университета Иннополис Владимир Максименко стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Размер поощрения составляет 5 млн рублей. Премия вручена за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» для контроля нормальной и патологической активности мозга.



Татьяна Леухина