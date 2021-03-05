Геннадий Орлов: «Сочи» и «Рубин» — лидеры РПЛ по игре»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о командах, которые показывают наиболее привлекательный футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он выделил три клуба — «Сочи», «Рубин» и «Локомотив».

«Сочи» продолжит идти в том же темпе. У них хорошая, сбалансированная команда. Считаю, что «Сочи» и «Рубин» по игре сейчас лидеры. Хотя в последнем матче еще очень хорошо выглядел «Локомотив». У них выздоровел Баринов, который вышел на 90-й минуте, и это усиление команды. Они хорошо подготовились», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».

Фото: rubin-kazan.ru

После 20 сыгранных туров «Сочи» под руководством Владимира Федотов идет на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» и «Рубин» делят с «Краснодаром» седьмое место, набрав одинаковое количество очков — 31.



Напомним, в прошлом туре казанская команда обыграла на выезде московский «Спартак» (2:0).

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