«Рубин» обыграл «Спартак», Деспотович оформил дубль

«Рубин» обыграл в гостях московский «Спартак» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Оба гола были забиты во втором тайме. Вначале Джордже Деспотович воспользовался передачей Хвичи Кварацхелии и открыл счет. Ближе к концу встречи сербский форвард казанцев оформил дубль, добив мяч после удара Кварацхелии.

Грузинский хавбек «Рубина» был признан лучшим игроком встречи.

По ходу игры за вторые желтые карточки были удалены Роман Зобнин («Спартак») и Оливер Абильдгор («Рубин»). Дебютные матчи за свои команды в нынешнем сезоне сыграли Квинси Промес и Леон Мусаев.

После этой победы в активе «Рубина» стало 31 очко, казанцы временно поднялись на 7-е место в турнирной таблице РПЛ.