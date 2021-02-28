«Рубин» обыграл «Спартак», Деспотович оформил дубль
«Рубин» обыграл в гостях московский «Спартак» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Оба гола были забиты во втором тайме. Вначале Джордже Деспотович воспользовался передачей Хвичи Кварацхелии и открыл счет. Ближе к концу встречи сербский форвард казанцев оформил дубль, добив мяч после удара Кварацхелии.
Чудо-пас Хвичи и идеальное завершение Деспота — 1:0! #СпартакРубин pic.twitter.com/AiFFAtqOp9— «Рубин» Казань (@fcrk) February 28, 2021
Грузинский хавбек «Рубина» был признан лучшим игроком встречи.
По ходу игры за вторые желтые карточки были удалены Роман Зобнин («Спартак») и Оливер Абильдгор («Рубин»). Дебютные матчи за свои команды в нынешнем сезоне сыграли Квинси Промес и Леон Мусаев.
После этой победы в активе «Рубина» стало 31 очко, казанцы временно поднялись на 7-е место в турнирной таблице РПЛ.СпортФутбол
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