Спортдиректор «Спартака» рассказал о причине отказа от идеи купить Кварацхелию

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, почему в московском клубе отказались от идеи покупки полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Руководство «красно-белых» отпугнула цена на футболиста.

— Насколько реально было взять Норманна?

— С учетом его цены в 18 млн евро, которые просил «Ростов», нереально вообще. У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса.

— Взять Хвичу было еще сложнее?

— Там более 20 млн, — сказал Попов.

Дмитрий Попов. Фото: spartak.com

Напомним, ранее гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал цены на российских футболистов. По некоторым данным, казанский клуб рассчитывал купить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, но питерцы запросили за игрока 8 млн евро.

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