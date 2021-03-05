США и Великобритания обсуждают новые санкции против России

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России «из-за нарушения запрета на применение химоружия». Об этом сообщает Bloomberg.

Президент США Джо Байден может ввести ограничения в отношении российского госдолга. Но, пишет издание, он готов пойти на это, если Россия повторно нарушит запрет на применение химоружия.

Также США могут ввести санкции в рамках «списка Магнитского» против российских бизнесменов, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупционным схемам.

Фото: pxhere.com

Британия хочет воздействовать на Россию через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). По данным издания, власти Великобритании хотят, чтобы Россия предоставила ответы по поводу использования запрещенных веществ. Ограничительные меры страна обсудит с ключевыми европейскими союзниками, в том числе с Францией и Германией.

Вчера в Госдепартаменте США заявили, что могут не вводить второй пакет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, если РФ задекларирует и уничтожит свое химическое оружие под международным наблюдением. Во вторник США и Евросоюз ввели санкции против России в связи с ситуацией с Навальным.



Татьяна Леухина