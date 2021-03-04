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В Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19

11:15, 04.03.2021
В Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19
Фото: kzn.ru

В Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировали 18 184 случая коронавируса, сообщает оперштаб.

Выздоровели 59 пациентов за сутки. Всего в Татарстане от коронавируса вылечились 14 842 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подтвердились четыре смерти от COVID-19, за весь период от коронавирусной инфекции в республике умерли 347 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в дайджесте «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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