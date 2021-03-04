В Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19

В Татарстане выявили 53 новых случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировали 18 184 случая коронавируса, сообщает оперштаб.

Выздоровели 59 пациентов за сутки. Всего в Татарстане от коронавируса вылечились 14 842 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подтвердились четыре смерти от COVID-19, за весь период от коронавирусной инфекции в республике умерли 347 человек.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в дайджесте «Реального времени».