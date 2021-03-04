Финансирование программы безопасности на дорогах Казани выросло на 20 млн рублей

Фото: Максим Платонов

С чего начинается год на дорогах Казани

Исполком Казани утвердил Программу безопасности дорожного движения в Казани на 2021 год. Паспорт этой программы опубликован сегодня в сборнике документов мэрии.

Согласно паспорту программы, в 2021 году власти города хотят добиться снижения числа погибших в ДТП до 49 человек. В предыдущем году целевой показатель был 56 человек, и судя по опубликованным сегодня данным, сделать это удалось: в 2020 году в 1 765 ДТП погиб 51 человек, получили травмы 2 017 человек.

В целом, по данным программы, показатели травматизма падают с 2016 года — на него пришелся пик в 2 372 пострадавших. Падает и общее число ДТП, с 2 092 в 2016 году до уже упомянутых 1 765 аварий в 2020 году. А вот число погибших в ДТП резко возросло в 2019 году, с 49 до 60 человек.

Отдельно в программе отмечается растущий уровень автомобилизации: если в 2012 году количество автотранспортных средств в Казани составляло 307 663 единицы, на январь 2021 года предполагаемое количество — 454 836 единиц. За восемь лет увеличение парка транспортных средств составило 47,83%.



Ставка сделана на АСУДД

В свете этого обозначаются основные задачи программы — по сравнению с 2020 годом они фактически не изменились. Это в том числе пропаганда нетерпимости к правонарушениям на дорогах, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Также в программе упоминаются популяризация программ малой мобильности (проще говоря, велосипеды, самокаты и т. д.) и развитие велодорожной инфраструктуры — как и в 2020 году.

Перечень мероприятий программы также не изменился по сравнению с минувшим годом. В числе же запланированных мероприятий — традиционные акции и размещение материалов в СМИ, модернизирование светофорных объектов и развитие автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД), установка ограждений, а также установка дорожных знаков в местах концентрации ДТП, ямочный ремонт и текущее содержание дорог и их инфраструктуры, также содержание и развитие городского парковочного пространства.

В программе упоминаются популяризация программ малой мобильности (проще говоря, велосипеды, самокаты и т. д.) и развитие велодорожной инфраструктуры — как и в 2020 году. Фото: realnoevremya.ru

Что касается велосипедов и прочего — предусмотрена информационно-пропагандистская кампания по развитию транспорта малой мобильности, а также профильные мероприятия. Упоминается в этом пункте и разработка велосипедных маршрутов и пунктов проката велосипедов, да и строительство сети велосипедных дорожек и парковок. Однако на эти цели республиканских средств не заложено — предполагается, что все это будет происходить за счет бюджета города.

Отметим, что объем финансирования программы со стороны бюджета Татарстана при этом возрос с 43 до 63 млн рублей. Все дополнительные средства, согласно паспорту программы, пойдут на модернизирование светофоров и развитие АСУДД — теперь на эти цели заложен бюджет в 50 млн рублей.

Александр Артемьев