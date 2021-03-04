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Метель в Татарстане продержится до завтрашнего вечера — МЧС РТ

16:26, 04.03.2021
Метель в Татарстане продержится до завтрашнего вечера — МЧС РТ
Фото: МЧС РТ

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении погодных явлений в ближайшие часы. Сообщается, что в 18 часов 4 марта до 18 часов 5 марта на территории Татарстана и в Казани сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с.

Ночью и днем на дорогах ожидается образование сильной гололедицы.

Фото: МЧС РТ

Ранее татарстанцев предупредили о метели, сильном ветре и гололедице в пятницу. Сообщалось, что в республике сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с. Ночью и днем на дорогах прогнозируется гололедица.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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