Метель в Татарстане продержится до завтрашнего вечера — МЧС РТ

Фото: МЧС РТ

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении погодных явлений в ближайшие часы. Сообщается, что в 18 часов 4 марта до 18 часов 5 марта на территории Татарстана и в Казани сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с.

Ночью и днем на дорогах ожидается образование сильной гололедицы.

Фото: МЧС РТ

Ранее татарстанцев предупредили о метели, сильном ветре и гололедице в пятницу. Сообщалось, что в республике сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с. Ночью и днем на дорогах прогнозируется гололедица.

Ольга Плешкова