Татарстанцев предупредили о метели, сильном ветре и гололедице в пятницу

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях 5 марта. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Так, на территории Татарстана и Казани в пятницу ночью сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с. Ночью и днем на дорогах прогнозируется гололедица.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В пятницу ночью ожидается -4... -9 градусов, днем — 2—7 градусов ниже ноля.

В начале недели синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни. По их прогнозам, она будет определяться влиянием циклонов и атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и атмосферного давления, в том числе с осадками.

