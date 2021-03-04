Широков: «Деспотович лучший форвард РПЛ, без него «Рубину» будет тяжело»

Бывший футболист «Зенита», «Рубина» и сборной России Роман Широков оценил выступление нынешних лидеров казанского клуба. Он высоко котирует игру Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича.

«Большую роль играет Хвича. Но скажу так — не будет Деспотовича, команде будет очень тяжело, возникнут проблемы. К сожалению для Игнатьева, сравнивать его с Деспотом сейчас нельзя — это и близко не конкуренты.

На мой взгляд, по состоянию на конец года Деспотович был сильнее Дзюбы, и сейчас мнение не изменилось. Сейчас он лучший форвард РПЛ. Деспотович более разнообразен, чем тот же Азмун. Сейчас «Зенит» может укрепиться, ослабив «Рубин», — взять Хвичу и Деспотовича, но это будет стоить дорого», — считает Широков.

Фото: Instagram Романа Широкова

В своем интервью экс-футболист также отметил, что сейчас «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого выглядит более выстроенной командой, чем «Спартак» при Доменико Тедеско. Широков называет тренера казанцев идеальной кандидатурой на замену немца у руля «красно-белых».

Напомним, в августе Широков избил судью во время матча любительских команд, выступая в составе команды телеканала «Матч ТВ», где работал экспертом. По итогам рассмотрения дела, суд приговорил экс-футболиста к 100 часам исправительных работ.