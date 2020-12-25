Суд приговорил Широкова к 100 часам исправительных работ за избиение судьи

Фото: Instagram Романа Широкова

Сегодня мировой суд Сокольников вынес приговор экс-футболисту сборной России, «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роману Широкову по делу об избиении судьи матча турнира среди любительских команд Никиты Данченкова .



Широкову назначили 100 часов обязательных общественных работ, а также он должен будет возместить Данченкову моральный вред, который составит 100 тысяч рублей.

Напомним, что прокурор запрашивал наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев.

Инцидент произошел 10 августа на товарищеском турнире, после чего Широков попытался договориться с Данченковым после игры. Однако арбитр решил написать заявление и довести дело до суда.