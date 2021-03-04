В Ленинградской области задержали татарстанца за убийство лосихи

Полицейские задержали во Всеволожском районе Ленинградской области двух браконьеров — 39-летнего уроженца Татарстана и 52-летнего уроженца Новгородской области. Они убили и разделали лосиху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Санкт-Петербургу и области.



Полицейские задержали их, когда они грузили в автомобиль части животного. Установлено, что мужчины застрелили животное, а затем, чтобы увезти с места, разделали его. Также установлено, что у задержанных был третий соучастник.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Третьего участника сейчас разыскивают.

Ранее в ходе рейда по недопущению незаконной добычи биоресурсов Госкомитету Татарстана по биоресурсам удалось выявить жителя поселка Звезда Спасского района, который незаконно добыл одного кабана. Решался вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела.

Ранее в Кайбицком районе Татарстана задержали двух браконьеров за охоту на кабанов. Без соответствующего разрешения они отстрелили семь кабанов. Во время обыска у одного из задержанных изъяты туши диких животных, снегоход, сани и прицеп, а также патроны различного калибра. Патроны были направлены на экспертизу и признаны боеприпасами.

Маргарита Головатенко