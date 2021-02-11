В Татарстане задержали двух браконьеров за охоту на кабанов

Фото: 16.мвд.рф

В Кайбицком районе Татарстана полицейские задержали двух мужчин за незаконную охоту. Без соответствующего разрешения они отстрелили семь кабанов.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану, браконьеров задержали в одном из охотхозяйств Кайбицкого района. Во время обыска у одного из задержанных изъяты туши диких животных, снегоход, сани и прицеп, а также патроны различного калибра. Патроны были направлены на экспертизу и признаны боеприпасами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». По факту охоты возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Ранее в Нижнекамске возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте — полиция подозревает местных жителей в убийстве двух лосей.



Ольга Плешкова