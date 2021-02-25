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Татарстанцу грозит уголовная ответственность за охоту на кабана

16:20, 25.02.2021
Татарстанцу грозит уголовная ответственность за охоту на кабана
Фото: ojm.tatarstan.ru

В ходе рейда по недопущению незаконной добычи биоресурсов Госкомитета Татарстана по биоресурсам удалось выявить жителя поселка Звезда Спасского района, который незаконно добыл одного кабана.

На место вызвали сотрудников ОВД, в настоящее время решается вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Ранее в Кайбицком районе Татарстана задержали двух браконьеров за охоту на кабанов. Без соответствующего разрешения они отстрелили семь кабанов. Браконьеров задержали в одном из охотхозяйств Кайбицкого района. Во время обыска у одного из задержанных изъяты туши диких животных, снегоход, сани и прицеп, а также патроны различного калибра. Патроны были направлены на экспертизу и признаны боеприпасами.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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