Татарстанцу грозит уголовная ответственность за охоту на кабана

В ходе рейда по недопущению незаконной добычи биоресурсов Госкомитета Татарстана по биоресурсам удалось выявить жителя поселка Звезда Спасского района, который незаконно добыл одного кабана.



На место вызвали сотрудников ОВД, в настоящее время решается вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Ранее в Кайбицком районе Татарстана задержали двух браконьеров за охоту на кабанов. Без соответствующего разрешения они отстрелили семь кабанов. Браконьеров задержали в одном из охотхозяйств Кайбицкого района. Во время обыска у одного из задержанных изъяты туши диких животных, снегоход, сани и прицеп, а также патроны различного калибра. Патроны были направлены на экспертизу и признаны боеприпасами.

Маргарита Головатенко